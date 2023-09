Il romanzo di Lavinia Monti che ci racconta con ironia la generazione “Erasmus“

Parte “Aspettando Bright”, la serie di eventi organizzati dalla Scuola IMT in vista di Bright-Night, la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori che si terrà venerdi 29 settembre. Il primo appuntamento oggi alle 18 nella biblioteca della Scuola IMT in San Ponziano per la presentazione del libro: “La ragazza con l’Europa in tasca”, con l’autrice Lavinia Monti, dirigente del Dipartimento del Tesoro, e Andrea Averardi, professore in Diritto amministrativo alla Scuola IMT in un incontro moderato da Paolo Pacini, giornalista de La Nazione. Un romanzo ironico e piacevole che ci racconta la “Generazione Erasmus”.