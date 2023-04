Il ritorno di Nitro Venerdì propone il suo “Outsider“

Torna Nitro allo Sky Stone and Songs in via Veneto e lo fa con un nuovo disco ‘Outsider’ che presenterà a Lucca venerdì 14 aprile a partire dalle 15.30, durante l’instore che permetterà al rapper vicentino di incontrare i suoi fan e scambiare con loro opinioni e impressioni sul nuovo disco.

Uscito lo scorso 7 aprile, ‘Outsider’ rappresenta la ritrovata voglia di confrontarsi con il pubblico e con se stesso per Nitro, dopo l’uscita – nel 2020 – di Garbage. Anticipato dal singolo che porta lo stesso nome dell’album, si tratta di un disco fatto di rime crude, che si accostano a versi introspettivi, il tutto condito da una produzione molto attuale. Ne viene fuori un lavoro che evidenzia la crescita artistica di Nitro.

Il rapper, senza tradire quella scena urban alla quale appartiene da sempre e che si rifà all’hip hop old school, questa volta dà ampio spazio anche a un’altra sua passione: il rock, che, qua, viene ben rappresentato da distorisioni sporche, bassi potenti e un cantato che a volte rasenta l’urlato.

Nitro – al secolo Nicola Albera – nasce nel 1993 a Vicenza e si avvicina alla cultura hip-hop grazie al freestyle. A soli 14 anni partecipa al primo ‘Tecniche Perfette’, arrivando alla semifinale della selezione regionale. Da lì continua a partecipare a battles di freestyle, conquistando per ben due volte la finale nazionale di ‘Tecniche Perfette’, dove si piazza sempre tra i primi 4. Nel 2012 entra a far parte della Machete Crew e si trasferisce a Milano, per continuare a coltivare la sua passione per la musica. Nello stesso anno, a ottobre, esce ‘Casus Belli’ un ep di Fabri Fibra, nel quale compare Nitro come unico featuring presente nel lavoro.

Oltre a numerose collaborazioni, featuring e alcuni mixtape, Nitro ha pubblicato ‘Danger’ (2013); Suicidol (2015); ‘No comment’ (2018); GarbAge (2020) e adesso arriva ‘Outsider’. Per informazioni: www.skystoneandsongs.it; 0583491389; [email protected]