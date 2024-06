Il ritorno dei fratelli Lucas e Kevin. Ex allievi prodigio del Boccherini

Quella di venerdì sarà una serata speciale per il Conservatorio “Boccherini”. Sul palco dell’auditorium dell’istituto, infatti, insieme all’orchestra saliranno i fratelli Lucas e Kevin Spagnolo. Due musicisti di livello internazionale, due solisti apprezzati in tutto il mondo, ma soprattutto due ex allievi del Conservatorio che tornano a suonare davanti a quel pubblico che li ha visti crescere artisticamente e professionalmente.

Classe 1996 Kevin e classe 2001 Lucas. Il primo, diplomatosi sotto la guida del M° Remo Pieri, si è distinto per aver vinto a soli 22 anni il Primo premio del prestigioso Concorso di Ginevra ed è oggi considerato uno dei più̀ talentuosi clarinettisti della sua generazione. Lucas, diplomatosi con il M° Filippo Rogai, ha a sua volta partecipato a prestigiosi concorsi, imponendosi, tra i molti, al Concorso flautistico internazionale “Severino Gazzelloni” e vincendo a soli 19 anni il posto da Primo flauto solista alla Beethoven Orchester Bonn. Dopo essersi esibiti nelle sale più importanti d’Europa, dunque, Kevin e Lucas Spagnolo tornano a Lucca per suonare con l’Orchestra del Conservatorio in un concerto che fa parte della stagione Open 2024 e che sarà diretto dal M° GianPaolo Mazzoli. Per l’occasione, le musiche sono quelle di Carl Heinrich Carsten Reinecke, con il Concerto in re maggiore op. 283 per flauto e orchestra, Carl Maria von Weber con il Concerto n.1 in fa minore, op. 73 per clarinetto e orchestra, e Franz Ignaz Danzi con Polonaise dalla Sinfonia concertante in si bemolle maggiore per flauto, clarinetto e orchestra, op.41.

Lucas Spagnolo ha intrapreso lo studio del flauto traverso a sette anni. Si è diplomato a Lucca nel 2020 con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore, studiando allo stesso tempo anche a Firenze con il professor Michele Marasco. Nel 2018 è entrato a far parte della classe di Andrea Lieberknecht come “jungstudent”, all’Hochschule für Musik und Theater München. A marzo del 2021 ha vinto il posto da accademista alla Royal Stockholm Philarmonic Orchestra. È inoltre “Stipendiat” dal 2021 della Yehudi Menuhin Stiftung Live Music Now e dal 2022 anche di Villa Musica. Il concerto prevede un biglietto (10 euro), acquistabile in loco prima dell’evento o sul circuito Vivaticket.

Per maggiori informazioni: www.boccherini.it