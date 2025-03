Il ritorno a sorpresa del ristorante Varrone. Due serate sold out

Varrone c’è. Ed è pronto a tornare a Lucca, a sorpresa. Le prime due incursioni dello storico ristorante di carne di Milano (81esimo nella classifica mondiale) saranno stasera e domani sera nei locali dell’Antica Osteria di via Santa Croce 55. E’ qui che sfilerà una selezione delle migliori proposte di Varrone, in esclusiva a Lucca per questi due appuntamenti da subito sold out. Dopo aver lasciato la sede di viale Europa, “Varrone goes (back) to Lucca“. E non sarà un unicum. Il suo deus ex machina Massimo Minutelli infatti nell’autunno-inverno gli dedicherà almeno una serata al mese.