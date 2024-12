Il regalo de La Nazione. Calendario del volontariato

Dodici realtà del territorio, dodici associazioni i cui volontari dedicano un po’ del loro tempo agli altri ed anche ai meno fortunati. Anche quest’anno dunque sarà dedicato al variegato e straordinario mondo del volontariato il calendario che sarà in regalo con La Nazione il 28 dicembre. Torna infatti l’iniziativa che tanto successo e gradimento ha riscosso in questi ultimi due anni: tutti coloro dunque che sabato 28 dicembre acquisteranno una copia de La Nazione cronaca di Lucca riceveranno in omaggio il calendario dedicato, come detto, anche per il 2025, al mondo del volontariato.

Ogni mese sarà dedicato ad un’associazione: fotografie scattate dagli obbiettivi dei nostri Foto Alcide e Foto Borghesi, ma che a volte arrivano anche da posti lontanissimi da noi come il caso dell’associazione Amani Nyayo (che aprirà il calendario essendo protagonista del mese di gennaio 2025) e che ritrae alcuni volontari durante una missione in Brasile.

Ogni mese sarà dunque possibile sfogliare mano a mano i giorni e i mesi dell’anno, ma ci permetterà anche di vedere e conoscere tantissime fotografie dei volontari che si impegnano sul campo. Scatti che regalano emozioni per un calendario che porta la copertina firmata da Giancarlo Caligaris. Con efficaci tratti di matita e di colore ha dato forma allo spirito di questa iniziativa promossa dal nostro gruppo editoriale attraverso le sue testate cartacee – La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno – e dedicata per il terzo anno consecutivo al tema del volontariato. Un ricchissimo mondo di associazioni, enti e gruppi animati da persone che scelgono con passione e con gioia di offrire una parte del proprio tempo per aiutare gli altri. Per dare una mano appunto.

Sarà un modo, quello dell’omaggio ai lettori sabato 28 dicembre, anche per noi de La Nazione, per augurare a tutti tanti auguri e Buone feste. Il calendario 2025 di Lucca è stato reso possibile grazie alla collaborazione di numerosi compagni di viaggio a partire dalla Speed, la nostra concessionaria della pubblicità: dunque grazie a Tarabori agricoltura e giardinaggio, Collegio dei Geometri della provincia di Lucca, Fox investigazioni, McDonald’s, Associazione Nazionale Dentisti Italiani, Studio Fagnani Medicina e Odontoiatria, Auto P, Rifornaccio, 20 anni di Granaio, Cna, Vittorio Pedonesi, Associazione Musicale Lucchese, Banco di Lucca e del Tirreno Spa, Agenzia funebre Galardi, Studio Techné engineering.

Cris. Cons.