Il regalo de La Nazione ai lettori ‘Bigo‘ trasforma Puccini in ’Supereroe delle sette note’

Conto alla rovescia per l’omaggio ai nostri lettori di giovedì 31 ottobre quando, insieme all’edizione di Lucca di QN-La Nazione, sarà dato in omaggio il libro dell’ormai noto fumettista lucchese, David Bigotti, in arte “Bigo”, “Giacomo Puccini. Il Supereroe delle 7 note al di là dello spazio e del tempo” (Pacini Fazzi Editore, pagg 80).

‘Bigo‘ non è nuovo a questo tipo di cose; il personaggio da lui creato – il supereroe Bosone che esce magicamente da un tombino – già nel 2023 sempre per i tipi di Pacini Fazzi Editore, aveva prodotto un altro libro sugli inventori lucchesi del motore a scoppio, Barsanti e Matteucci. Il personaggio Puccini, quindi, è oggi interpretato in chiave fumettistica, e rappresenta una ghiotta occasione per i nostri lettori dal momento che solo per il giorno indicato, il volume sarà distribuito gratuitamente nelle edicole della lucchesia insieme al giornale cartaceo.

L’idea di David ‘Bigo‘ Bigotti, è dunque piaciuta molto all’editore lucchese che, in occasione del Centenario e nel corso delle celebrazioni dedicate al Maestro Giacomo Puccini, ha voluto contribuire a editare un’opera che propone la vita quotidiana e artistica del compositore, attraverso la matita del suo inventore. Un legame che si fonda con Lucca e la sua ormai bene assestata vocazione di città del fumetto, in un connubio che sottolinea storia, arte e identità.

“Il libro – afferma Francesca Fazzi – è frutto di un grande lavoro perché l’autore ha veramente letto tanto su Puccini; ne è nata una storia, attraverso il personaggio ideato dalla sua matita, Bosone, che assume la leggerezza del linguaggio proprio del fumetto ma è concepito in modo interessante perché attinge meticolosamente dalle fonti storiche e quindi restituisce un’opera attendibile e, diciamolo, anche divertente”.

Un’iniziativa indubbiamente interessante perché intercetta una fetta di lettori – giovani e meno giovani, tutti comunque appassionati della forma rappresentativa del fumetto – che pone ancora una volta il Maestro Giacomo Puccini al centro di iniziative che contribuiscono a scandagliarne la vita, sotto diverse forme, quindi arricchendo e allargando la conoscenza nei confronti del compositore lucchese.

“Crediamo in questo libro – conclude Fazzi – perché ha in sé un linguaggio divulgativo che non lascia niente al caso”. Bigotti, classe 1976, già nel 2019 aveva creato il supereroe “Bosone” che, dice, “è un personaggio che veglia sull’umanità dalla notte dei tempi, anticipando e presenziando ad ogni evento fondamentale della storia”.

Nel 2022, invece, espone le sue “100 tele bosoniche” in occasione della sua prima mostra personale patrocinata dal Comune di Lucca.