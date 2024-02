Il rebus di Montecarlo. In lizza anche Pallini

C’è pure il nome di Marco Pallini circola per le comunali di giugno a Montecarlo. In attesa che il sindaco attuale di Montecarlo, Federico Carrara, centrodestra, sciolga le riserve (probabilmente la prossima settimana), sulla sua ricandidatura per le amministrative di giugno, con in teoria un occhio anche sul terzo mandato visto che l’insediamento fondato da Carlo IV di Boemia conta poco più di 4 mila abitanti, è il centrosinistra che sta sfogliando la margherita. Al contrario di Capannori dove accade esattamente il contrario. Francesco Capocchi appare in pole position: giovane, con esperienza di consigliere comunale, segretario da dicembre 2021 del Pd locale. Il Partito Democratico sembra puntare su di lui per riconquistare il Comune dove la sinistra addirittura non vince dal lontanissimo 1995 quando diventò primo cittadino il professor Nicola Poleschi.

Successivamente i due mandati di Giuseppe i due di Vittorio Fantozzi e quello di Federico Carrara. Continua però a circolare, come detto, anche il nome di Marco Pallini. Anche lui giovane, con notevole esperienza ai Fratres, conosciuto anche per i suoi successi sportivi, con le maratone che ha corso in tutto il Mondo. Era tra i papabili anche nel 2019. A breve la decisione.

Ma.Ste.