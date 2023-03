Il rally sfila sulle Mura Partenza dal Caffè e poi passeggiata fra i baluardi storici

Le auto da rally sono tornate a sfrecciare (in senso metaforico) sulle Mura. Ieri pomeriggio la corsa internazionale, che si disputa per la 46esima volta e apre come da tradizione la stagione rallystica italiana, è partita dal Caffé delle Mura con gli equipaggi che hanno sfilato sulla passeggiata fra i baluardi San Paolino, Santa Maria, San Colombano, San Regolo, La Libertà e San Salvatore.

Presenti molti lucchesi e, ovviamente, anche il sindaco Mario Pardini e l’assessore allo Sport Fabio Barsanti; che hanno rimarcato come "per la prima volta un evento così prestigioso ha avuto inizio dalle Mura di Lucca".

"Si tratta dunque – ha poi scritto il sindaco su facebook – dell’ennesimo grande riconoscimento della nostra città nel circuito degli eventi sportivi".