Il quarto Meeting Città di Lucca. In città le stelle dell’atletica leggera

Domenica 8 giugno convergeranno a Lucca – al Campo Moreno Martini – circa 40 campioni di atletica da tutto il mondo. I nomi saranno svelati più avanti ma restituiranno l’effettiva caratura della manifestazione, una delle tappe Challenger del World Athletics Continental Tour 2025 – il circuito della federazione mondiale che raggruppa i migliori meeting di atletica leggera al mondo – che è organizzato dall’Atletica Virtus Lucca con il supporto del Comune di Lucca, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, della Regione Toscana e con il patrocinio della Provincia e del Coni. L’evento avrà ancora come prestigioso title sponsor Italiana Assicurazioni che darà il nome anche al Gran Galà degli Esordienti, il tradizionale appuntamento riservato agli atleti più giovani e giunto alla quindicesima edizione che, così come nelle passate edizioni, precederà il Meeting. Quindi giovani leve vicino alle stelle del firmamento internazionale per un appuntamento sportivo con la “esse“ maiuscola.

“Il Meeting Internazionale Città di Lucca è una delle più alte espressioni dello sport sul nostro territorio e motivo di grande orgoglio per tutta la città – dichiara Fabio Barsanti, assessore allo sport –. Un evento che, anno dopo anno, conferma la sua qualità e la sua capacità di richiamare atleti di rilievo internazionale, offrendo al contempo una preziosa vetrina per giovani talenti. Un merito che va riconosciuto all’instancabile ed efficiente lavoro dell’Atletica Virtus, realtà ormai imprescindibile nel panorama italiano, capace di formare atleti e soprattutto di promuovere valori autentici legati allo sport. Siamo fieri di ospitare una manifestazione di così alto livello e significato”.

L’edizione 2025 è quella dell’anno in cui l’Atletica Virtus Lucca compie i suoi primi cinquanta anni di attività, uno storico traguardo realizzato grazie a una serie di componenti fondamentali. “Siamo giunti alla quarta edizione di un Meeting Internazionale- afferma il vice presidente della Virtus Sergio Martinelli - in un contesto in cui le manifestazioni di questo genere sono sempre meno a causa dell’elevato dispendio di forze economiche e di energie relative all’aspetto organizzativo. Il nostro segreto credo sia sempre stato quello di fare il passo proporzionato alla propria gamba riuscendo così a mantenere l’evento su un alto livello con le sole forze a disposizione. Il fatto che il Meeting Internazionale Città di Lucca sia rimasto l’unica manifestazione internazionale in Toscana e tra i migliori eventi in Italia è sintomo della nostra continuità ed è metafora della storia dell’Atletica Virtus che da cinquanta anni costituisce un punto di riferimento per la città. La nostra attività è frutto non delle abilità personali ma dell’impegno di tante persone che negli anni hanno lavorato nella stessa direzione dimostrando che insieme si possono raggiungere grandi traguardi”.

Alla presentazione di ieri a Palazzo Orsetti erano presenti anche Matteo Martinelli, direttore tecnico dell’Atletica Virtus Lucca, Carlo Cocco per Italiana Assicurazioni, Raffaele Domenici, per la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che da sempre sostiene l’evento, Guido Pasquini già presidente del Panathlon Club Lucca e Stefano Pellacani, delegato provinciale Coni.

E ovviamente chi in prima persona ha più volte dimostrato di saper conquistare titoli stellari come Idea Pieroni, campionessa italiana assoluta indoor di salto in alto e ottava agli ultimi campionati del mondo indorr e Stefano Sottile, tre volte campione italiano assoluto e due volte campione italiano assoluto indoor e quarto alle olimpiadi di Parigi con la misura di 2.34 metri che rappresenta la seconda miglior prestazione italiana di sempre.

Laura Sartini