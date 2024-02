Il punto sull’assistenza primaria

Ambulatori provvisori in attesa dei nuovi medici. La direttrice della Zona distretto della Piana di Lucca, Eluisa Lo Presti, ha incontrato il sindaco di Altopascio Sara D’Ambrosio e il vicesindaco di Villa Basilica Giordano Ballini per affrontare la situazione dei medici di medicina generale nei loro territori. Erano presenti anche il coordinatore sanitario Marco Farnè, la dirigente medico delle Cure Primarie Laura Crespin, i medici coordinatori delle due AFT Silvia Begliuomini e Attilio Favilla. Per Altopascio presente anche la delegata per la sanità Rina Romani. Sarà attivato un servizio di assistenza primaria al poliambulatorio di Turchetto: lunedì ore 15-18; martedì 9-13; mercoledì 15-19; giovedì 9-13; venerdì 15-18. Il recapito telefonico provvisorio (in attesa di attivare un numero fisso dedicato e un numero di cellulare) è 0583.449700 attivo solo la mattina.

Ma. Ste.