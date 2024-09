il progetto

Cercasi alberi monumentali a Capannori. I cittadini possono segnalare al Comune la presenza di queste piante che per il loro portamento, il collegamento con la storia del territorio e il legame con le persone, le dimensioni e l’età potrebbero essere inserite nell’Elenco degli alberi Monumentali della Toscana. L’amministrazione comunale, in base alle segnalazioni pervenute, avvierà una verifica e se emergeranno caratteristiche di interesse

li segnalerà alla Regione. "Questo progetto vuole valorizzare e preservare il nostro patrimonio arboreo - spiega l’assessora all’Ambiente, Claudia Berti - . Gli alberi rappresentano un valore aggiunto per il nostro territorio e questa iniziativa rientra nelle attività che stiamo portando avanti per la tutela del verde finalizzata al miglioramento della qualità dell’aria". Per segnalare alberi con particolari caratteristiche è possibile scrivere una mail all’indirizzo [email protected] segnalando la precisa ubicazione e allegando una foto e un recapito. Sono tre gli alberi sinora censiti come monumentali a Capannori: la famosa quercia di San Martino in Colle, un platano a villa Controni a Vorno e un leccio a villa Leone a S.Gennaro.

M.S.