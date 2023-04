Il primo volo di Cosimo Alla scuola dell’Aeronautica per diventare medico militare

Non vuole fare il pilota, ma l’ufficiale medico sempre nell’aeronautica militare. Per inseguire questo obiettivo, per la sua determinazione, Cosimo Marcucci (nella foto), 17 anni ha lasciato Lucca, la famiglia e gli amici per andare a Firenze e frequentare la scuola Giulio Douhet dell’arma azzurra. Corso Taurus, quarta liceo classico. Non è lontano da casa, ma la vita è totalmente diversa rispetto ai suoi coetanei. Ieri Cosimo insieme ai sui compagni di corso ha potuto provare in prima persona l’esperienza di volo a motore con gli istruttori del 60° stormo di Guidonia.

Cosimo l’addestramento al volo è una componente importante per gli allievi della scuola Douhet?

"Per noi rappresenta – racconta l’allievo - il punto di arrivo ma anche la partenza di un grande percorso intrapreso due anni fa con la scelta di fare parte della grande famiglia dell’Aeronautica militare, iscrivendoci alla Douhet, quando abbiamo deciso due anni fa di fare parte della famiglia dell’aeronautica. E della Douhet. Ma la nostra esperienza di volo non si conclude qui, visto che avremo anche la possibilità di frequentare il corso di volo da diporto sportivo a Motore".

La scelta di frequentare una scuola militare non le pesa?

"Sicuramente gli affetti familiari mancano ogni giorno. Mancano gli amici, i parenti, l’aria di casa. Ma è un sacrificio necessario per mettersi in gioco, fare nuove esperienze e conoscere il mondo per come è davvero". Quali sono i suoi obiettivi per il futuro?

"Dopo la maturità la mia intenzione è quella di tentare il concorso per il ruolo sanitario dell’accademia militare di Pozzuoli". Di certo tanto sacrificio, che viene però ripagato con un’esperienza di vita fuori dal comune. La Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”, inaugurata a Firenze nel 2006, ospita i corsi del secondo triennio di liceo classico e scientifico. Vi si accede per concorso pubblico (circa 800 domande annue).

I ragazzi vivono alla base, giurano fedeltà alla Costituzione, insieme alla disciplina militare e alle lezioni in classe possono frequentare molteplici attività culturali, sportive e d’istruzione. Dal 2006 ad oggi si sono diplomati presso la Scuola 505 allievi. Con Cosimo attualmente ci sono altri 99 allievi (di cui 53 ragazze) così distribuiti: 35 Allievi del Corso Sirio, che stanno frequentando il terzo anno, 29 Allievi del Corso Taurus, al secondo anno e 37 allievi del Primo Corso. Ieri mattina, per questo primo giorno degli allievi, erano presenti all’aeroporto Vespucci di Firenze, il comandante dell’Istituto di Scienze militari aeronautiche, generale Urbano Floreani, il comandante della Scuola “Douhet”, colonnello Massimiliano Macioce.

Fabrizio Morviducci