Il presidente è Giovanni Vetere Ecco tutto il consiglio direttivo

La sezione di Lucca dell’Associazione Nazionale Carabinieri festeggia il centenario della sua fondazione che ricorre proprio in questo mese di giugno. A livello nazionale, l’Associazione Nazionale Carabinieri nacque nel 1886 con lo scopo prevalentemente assistenziale e mutualistico tra i Carabinieri non più in servizio. Nel tempo si aggiunsero alle tradizionali funzioni di solidarietà tra i propri soci anche una proiezione a tutto tondo verso la popolazione, dando vita, intorno alla metà degli anni settanta del secolo scorso a organizzazioni di volontariato e di protezione civile.

L’Associazione riunisce oggi, prevalentemente, Carabinieri in congedo tra i quali intende mantenere e promuovere lo spirito di corpo e di solidarietà. Di essa fanno parte anche familiari dei militari dell’Arma e simpatizzanti che ne condividono i valori, lo spirito e le finalità. Il consiglio della sezione di Lucca è presieduto da Giovanni Vetere, vice presidente è Francesco Cesari, mentre sono consiglieri Salvatore Apicella, Lorenzo Bandoni, Elvio Ducci, Lodovico Giusti, Massimo Manna, Maurizio Pennica e Leonello Volpetti.

"È con vero moto di orgoglio che dal 2021 ricopro la carica di presidente della sezione ANC di Lucca, della quale condivido appieno i valori e le finalità – dice il presidente maresciallo Giovanni Vetere –. Il vero senso di appartenenza a quell’Arma che ho servito fedelmente fino al momento del congedo e che adesso onoro e servo sotto diversa forma unitamente ai soci effettivi, i loro familiari e quanti simpatizzanti scelgono di unirsi alla nostra sezione".

F.Vin.