Il presidente Avo al San Luca “Struttura d’eccellenza“

Il presidente nazionale dell’Associazione volontari ospedalieri (Avo) Francesco Colombo ha fatto visita al reparto di Dialisi del San Luca. Era accompagnato dalla presidente Avo Lucca Simonetta Fioravanti, dalla presidente Avo regionale Fiorenza Fanicchi, dalla responsabile dei volontari Avo per il reparto di Dialisi Valeria Ghilardi e da altre volontarie. Ad accoglierli il direttore dell’ospedale Spartaco Mencaroni. Insieme a lui, sempre per la direzione sanitaria ospedaliera, Chiara Terrenzio e Melissa Torrisi.

Nella visita in reparto il presidente Colombo è stato accompagnato da Laura Bozzoli, dirigente medico della Nefrologia, e dalla coordinatrice infermieristica Jessica Canini, che gli hanno illustrato le peculiarità del servizio. “Sono molto contento di essere stato accolto in questo ospedale – ha detto Colombo al termine della visita – dove operano i volontari dell’Avo di Lucca. Ho visto che qui c’è una vera integrazione con i volontari, che fanno parte del team di cura. Questo significa stare vicino ai pazienti, sempre e comunque in stretta relazione con il personale sanitario che, a Lucca come nelle altre realtà, collabora con l’AVO per umanizzare il percorso di cura e far sì che i pazienti siano più sereni durante la loro permanenza in ospedale“.

Mencaroni ha ringraziato per la gradita visita e per il fattivo supporto nei reparti.