Il premio più ambito a Enrico. Era alla sua prima donazione

Si è svolta l’estrazione della Lotteria del Donatore 2024, organizzata dal Gruppo Fratres Barga per i propri associati. Una lotteria molto ricca, con un montepremi totale di 1.000 euro circa; vantaggiosa occasione per i donatori del gruppo Fratres Barga, visto che ad ogni donazione effettuata è stato assegnato un numero progressivo, per un totale di 362, pari al numero di donazioni del gruppo nell’anno passato. Più donazioni effettuate dal donatore, più numeri nell’urna, più possibilità di vincere.

I vincitori 2024 sono stati: