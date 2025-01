Il portale turistico di Lucca nuovo look e funzionalità

Il portale turistico ufficiale del Comune di Lucca, turismo.lucca.it, sarà completamente rinnovato e online ad aprile 2025 con un design moderno e intuitivo, progettato per offrire un’esperienza utente di alta qualità. La nuova piattaforma proporrà una struttura di navigazione migliorata, con particolare attenzione all’usabilità, all’ottimizzazione per i motori di ricerca e all’accessibilità, per garantire un’esperienza inclusiva per tutti gli utenti. Il sito, che attualmente registra in media oltre 200.000 utenti unici all’anno (fonte: Google Analytics), mira a incrementare ulteriormente queste cifre grazie alle innovazioni introdotte. I dati di traffico del portale sono in costante crescita, a dimostrazione dell’interesse sempre vivo per l’offerta turistica della città.

Oltre a un restyling grafico completo, il nuovo Turismo.lucca.it offrirà contenuti aggiornati e arricchiti, in grado di rispondere in maniera ancora più efficace alle esigenze di turisti e cittadini. Durante la fase di transizione, l’attuale versione del sito rimarrà attiva e continuerà a garantire un servizio di qualità, come dimostrano gli ottimi riscontri ottenuti finora.

“La nuova piattaforma, più snella e facilmente aggiornabile – ha dichiarato l’assessore al turismo Remo Santini - manterrà un layout in armonia con l’identità del brand Lucca, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente l’offerta turistica della città. Questo rinnovamento rappresenta un investimento concreto in qualità e servizi, come promesso nell’ambito della rimodulazione della tassa di soggiorno“.

Turismo.lucca.it si conferma così uno strumento strategico per promuovere la città di Lucca e le sue eccellenze, puntando ad una comunicazione digitale sempre più efficace e inclusiva.