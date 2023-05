Il Polo Fermi vince insieme a Geal Sfida sull’innovazione tra 4 regioni

Il Polo Fermi Giorgi è campione di “Generazione 2030“, il progetto di alternanza scuola lavoro del Gruppo Acea che ha coinvolto 13 scuole e 400 studenti in quattro regioni, oltre alla Toscana, Lazio, Umbria e Campania. Si tratta di un percorso un percorso dedicato alla formazione e all’orientamento dei giovani verso il l mondo del lavoro nato in collaborazione con il Consorzio Elis.

La sfida per l’innovazione nella rosa dei cinque vincitori vede svettare anche il “nostro“ Polo Fermi Giorgi, e in particolare la classe 4BSA del Liceo Scienze applicate che ha presentato il miglior progetto su “Soluzioni innovative per l’uso responsabile e consapevole della risorsa idrica“ svolto a fianco degli esperti di Geal. Il premio è stato un buono Amazon. Soddisfazione dell’istituto superiore, che si è appunto aggiudicato la finalissima della Innovation Challenge Lab e il massimo premio, e anche di Geal.

“Un progetto importante – sottolineano i vertici della società lucchese dell’acqua – che fornisce agli studenti di istituiti tecnici e licei, l’opportunità di incontrare gli esperti delle Società del Gruppo che portano nelle scuole la loro storia professionale e la conoscenza del loro Business specifico“. I ragazzi della 4B° del liceo scienze applicate sono stati affiancati dagli esperti Geal, Simona Casella, Giorgio Matteucci, Giulio Menichetti, Michele Tognari e Matteo Zanobini, giovani e dinamiche figure professionali che hanno messo in campo la loro passione e la loro competenza professionale, per guidare la classe nei vari step del progetto "Save The Planet". “Come si intuisce dal nome – spiga Geal – , gli studenti hanno incentrato la loro attenzione sullo sviluppo di pratiche sostenibili per la tutela dell’ambiente, un tema di primaria importanza anche per Geal che da sempre si impegna per promuovere una cultura della sostenibilità“.

Il progetto "Save The Planet" si è classificato al primo posto a livello regionale ed è stato presentato insieme ai vincitori delle altre regioni, al top management di Acea, in un evento con più di trecento ragazzi collegati da tutta Italia. Tutti i ragazzi sono stati premiati con un attestato di partecipazione al progetto e un buono per acquisti online.

L.S.