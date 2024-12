Il patrimonio immobiliare gode di ottima salute

C’è un parametro che già godeva di buona salute e che ora va ancora meglio. E’ quello che si riferisce al “portafoglio“ dei lucchesi anche in riferimento alla casa. In particolare il valore aggiunto pro capite rispetto al mercato immobiliare quest’anno fa un balzo del più 2.1%. Scende il canone di locazione (meno 20.8%), sale invece il prezzo di vendita degli immobili (più 4.7%). Altre curiosità che emergono dalla classifica: la retribuzione media annua dei lavoratori è più alta del valore di riferimento: 21.266 contro 20.328 euro. Le famiglie con Isee basso sono sotto la media, i pagamenti delle fatture entro i 30 giorni canonici perfettamente in linea con il trend generale.