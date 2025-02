Il Parco Apuane per la prima volta tra i primi dieci in Europa

Il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde del presidente Graziano Poli ha scritto un altro pezzo di storia del proprio percorso internazionale di attività sportiva. Sui prati di Albufeira, nella regione meridionale dell’Algarve in Portogallo, che per la seconda volta consecutiva ha ospitato la storica Coppa dei Campioni di corsa campestre per Club, il sodalizio biancoverde garfagnino ha conquistato la nona posizione assoluta, un risultato di prestigio e importantissimo per gli atleti di Graziano Poli, del direttore sportivo Paolo Bonatti e della segretaria generale e manager della società Paola Lazzini.

Per il Parco Alpi Apuane è la prima volta che entra tra le prime dieci società. Un quartetto quello apuano che ha stupito con la grandissima gara di Nicolò Bedini, undicesimo assoluto e secondo degli atleti italiani, Michele Fontana 37esimo, Francesco Nardone 51esimo e Rene’ Cuneaz 54esimo. La squadra biancoverde ha schierato i quattro atleti specialisti della campestre come Nicolò Bedini che era reduce da un periodo d’intenso allenamento proprio in Portogallo e in buona condizione, come ha dimostrato la gara. Francesco Nardone aveva fatto registrare un buon secondo assoluto a Sinalunga nella prima prova del campionato regionale, poi l’azzurro di maratona Rene Cuneaz e esordiente Michele Fontana. L’obiettivo era di portare la squadra nella top ten continentale e così è stato.

Grazie a questa partecipazione sono ben tre le presenze consecutive a questa importante rassegna europea di corsa campestre per la società garfagnina. Importante per l’atletica italiana in generale il quarto posto del fortissimo Casone Noceto di Parma. Per la cronaca il titolo europeo è andato agli spagnoli del Playa de Castellon davanti ai portoghesi del Benfica e dello Sporting Lisbona.

Dino Magistrelli