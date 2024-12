Il paese degli alberi di Natale, la magia per quattro domeniche

La magia del Natale in un paese dell’Alta Garfagnana. Parliamo di Ponteccio, in alta Garfagnana, nel Comune di Sillano Giuncugnano, che dall’8 dicembre tutte le domeniche del mese, dalle 12.30 alle 19, diventa il paese degli alberi di Natale, evento organizzato dall’Associazione Ponticulus, nuova realtà nata con l’intento di promuovere e valorizzare il territorio. Nelle giornate di 8 – 15 – 22 e 29 dicembre sarà possibile pranzare dalle 12.30 presso la Pizzeria Nobili, con piatti tipici della tradizione garfagnina (prenotazione ai numeri: 348.4494776; 0583.615151). Poi dalle 15 in alcune aie del paese verranno allestite esposizioni di prodotti tipici. Sotto la volta nei pressi della Chiesa verranno esposte le fotografie Inverno, realizzate da Tiziana Nobili, mentre altre immagini, provenienti da album privati, saranno visibili nelle aie. Al calar del sole il paese intero si illuminerà grazie alle luci di 40 piccoli abeti alimentati a energia solare.

Dino Magistrelli