Il nuovo sovrappasso. Intervento da 4 milioni: "Importante per i cittadini"

Verranno inaugurati domenica 1 dicembre, alle ore 11, il sovrappasso ferroviario nell’area della stazione di Castelnuovo e la strada di accesso al nuovo parcheggio del Teatro Alfieri, nel quartiere di Santa Lucia, il quale verrà intitolato all’ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Il sovrappasso ferroviario è un intervento complessivo di oltre quattro milioni. L’intervento sul parcheggio e la nuova strada di accesso sono stati invece interamente finanziati dalla Regione Toscana, ed andranno a risolvere un’annosa questione legata alla sicurezza nel rione di Santa Lucia.

"Il nuovo parcheggio gratuito- spiega il sindaco Andrea Tagliasacchi- rappresenta un servizio per il teatro e per tutti i cittadini in quanto collegato con via XX Settembre da un passaggio pedonale, il quale permette di raggiungere a piedi il centro storico. Si tratta di opere che vanno a migliorare la viabilità del capoluogo, rispondendo al bisogno di sicurezza dei cittadini".

"Si inseriscono in un progetto infrastrutturale ben più ampio - conclude- , un investimento complessivo di oltre 21 milioni di euro, che si basa su una visione strategica della città di Castelnuovo di domani".

Dino Magistrelli