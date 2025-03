Il nuovo park Tagliate. Tra campo Coni e cimitero 503 auto e 93 caravan

Una piccola grande rivoluzione è in vista per il parcheggio delle Tagliate compreso tra il campo Coni e il cimitero. L’area di sosta verrà infatti complessivamente rinnovata grazie al finanziamento appena ottenuto dalla Regione Toscana di 2.5 milioni di euro che copriranno interamente il costo dell’opera.

“Grazie alla Regione Toscana che ha compreso e apprezzato lo sforzo progettuale che abbiamo messo in campo – afferma il sindaco Mario Pardini – daremo così una nuova funzionalità e nuovo decoro a una zona a ridosso del cimitero monumentale di Lucca che da troppi anni era abbandonata a sé stessa.”.

“Ho voluto fortemente questo intervento che ritenevo non più rimandabile – afferma l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani -. Voglio ringraziare i tecnici e il personale dei settori lavori pubblici e acquisizione delle risorse finanziarie che ci hanno consentito di presentare un’idea vincente, ambiziosa e importante per la riqualificazione di un’area fortemente degradata della prima periferia. Adesso ci dedicheremo alla progettazione esecutiva per poter far partire il cantiere il prima possibile”.

Il progetto prevede la riqualificazione dell’intera area con l’implementazione di diverse infrastrutture e servizi per migliorarne e incentivarne l’utilizzo efficace secondo le differenti esigenze nel corso dell’anno.

I posti auto diverranno 503 totali, ma la parte nord dell’area all’occorrenza potrà essere utilizzata nella suddivisione in un massimo di 92 stalli (13 metri per 6 metri) per carovane di mezzi autoarticolati e ingombranti degli operatori del luna park o di altri eventi temporanei. Ci saranno poi 13 stalli per persone con disabilità, 7 per donne in gravidanza o famiglie con bambini piccoli, 10 posti moto, 7 colonnine ricarica ebike, 1 rastrelliera biciclette, 4 posti (due colonnine) per ricarica veicoli elettrici.

Saranno implementate e ridisegnate le aree di verde pubblico con particolare riguardo al rapporto con il Cimitero monumentale di Sant’Anna e le sue vie di accesso, i filari di cipressi saranno ricostituiti (là dove le piante sono morte) con 49 nuovi esemplari; 46 nuovi tigli (o alberi di grande sviluppo) saranno piantati per ombreggiare il parcheggio.

Tutta l’area sarà infine dotata di un nuovo impianto di illuminazione pubblica. Una svolta netta, da tempo attesa visto che si tratta di un’area di sosta a servizio sia del cimitero che del Palazzetto dello Sport che dovrebbe essere riportato a nuovo.

A questo proposito il Comune ha appena revocato la gara per l’aggiudicazione della gestione della piscina del Palazzetto. Questo, probabilmente, nell’intendimento di non riaprirla e di andare ad avviare il cantiere per il nuovo palazzetto entro il 2028, quando sarebbe dovuta scadere la concessiione in affidamente attraverso la gara oggi revocata. Punto e a capo.

Laura Sartini