Il ”Nieri“ rinasce. Gran premio del teatro amatoriale

Sedici compagnie provenienti da altrettante regioni d’Italia si sfideranno a colpi di teatro amatoriale al ‘nuovo’ Nieri di Ponte a Moriano. La struttura – riaperta lo scorso gennaio e affidata alla gestione diretta del Giglio – torna così a essere la ‘casa delle associazioni culturali’ grazie a un importante intervento di restauro finanziato dal Comune di Lucca e dalla Regione Toscana. Dal 5 aprile al 16 novembre è qui che si terrà la decima edizione del Gran premio del teatro amatoriale italiano, il concorso dei concorsi targato Fita.

"Questa è soltanto la prima di una serie di iniziative che si aggiungeranno, per le scuole, per la danza, per le altre compagnie teatrali e per la musica – fanno sapere l’amministratore unico e il direttore artistico del teatro del Giglio Giacomo Puccini, Giorgio Lazzarini e Cataldo Russo – Il nostro auspicio è che il Teatro Nieri diventi un crocevia dinamico tra associazionismo, scuola e comunità: un luogo dove la cultura si fa esperienza condivisa, capace di stimolare creatività, riflessione e incontro. Vogliamo che sia uno spazio aperto a tutti, non solo un ‘palcoscenico’ ma un vero e proprio incubatore culturale. Per questo invitiamo chiunque abbia delle idee a farsi avanti e a proporle: noi siamo qui per svilupparle".

Dalla Sicilia al Piemonte, passando per la Campania e l’Abruzzo per abbracciare l’intero ‘stivale’: le sedici realtà vincitrici dei rispettivi concorsi regionali, una alla volta, porteranno sul palco del Teatro Nieri le proprie opere, tra rivisitazioni di capolavori classici e drammaturgie originali. Ma non solo: ogni serata sarà aperta da una compagnia del territorio, che oltre a fare da ‘madrina’ avrà così modo di farsi conoscere e allo stesso tempo interagire con ‘colleghi’ che arrivano da lontano, offrendo loro supporto logistico e una guida alla scoperta delle bellezze del territorio. Un’occasione di scambio e crescita dunque, non solo per gli artisti ma anche per il pubblico. Oltre ai tecnici, ad assegnare i premi - sette in totale - saranno infatti tre giurie speciali: una composta dalle associazioni, una dai giovani e una dalle Pro Loco (chi volesse partecipare alle prime due può candidarsi fino all’1 aprile scrivendo a [email protected]).

"Ospitare in Toscana, a Lucca, il Gran premio è un’occasione preziosa per valorizzare il teatro amatoriale e il suo ruolo nella diffusione della cultura e della socialità – sottolineano la presidente regionale e il presidente provinciale Fita, Rita Nelli e Giovanni Del Soldato -. Un ringraziamento speciale va alla Fondazione Cassa di risparmio di Lucca, senza il cui sostegno questa manifestazione non sarebbe stata possibile. Siamo certi che questa edizione sarà un’opportunità preziosa per il pubblico e per gli artisti coinvolti, e invitiamo tutti a partecipare e a sostenere questa straordinaria festa del teatro".

A inaugurare la rassegna sarà ‘La piccola città’ di Thornton Wilder portata in scena il 5 aprile dalla Piccola Ribalta di Pesaro mentre la manifestazione si concluderà il 16 novembre con una grande kermesse teatrale che vedrà coinvolte tutte le compagnie del territorio. Per ciascuno spettacolo è previsto un biglietto di 5 euro, mentre l’ingresso è gratuito per tesserati Fita e minorenni.

Entro fine maggio partiranno i lavori al Teatro del Giglio. Dopo il restauro della facciata, l’edificio sarà interessato da un nuovo intervento - questa volta di natura strutturale - che dovrebbe durare cinque mesi per concludersi a ottobre. Un’estate a porte chiuse, dunque, per riaprire con l’inizio della stagione autunnale.

Jessica Quilici