Il Natale solidale. Raccolti prodotti alimentari per chi è in difficoltà

Quest’anno, sotto l’albero, ci sarà un regalo speciale per le famiglie bisognose del territorio. La Cooperativa Sociale Solidarietà e Sviluppo, con sede a Fornoli, ha deciso infatti di donare, sotto le feste, 3mila euro di derrate alle persone indigenti partecipando alla "Rete di solidarietà alimentare" insieme al Comune di Bagni di Lucca, all’Auser, alla Croce Rossa Italiana e alle parrocchie locali. Si tratta, perlopiù, di prodotti a lunga conservazione – pasta, riso, olio, latte, biscotti, pomodori pelati, passata di pomodoro, panettoni e pandoro – da destinare a chiunque si trovi in difficoltà, non solo richiedenti asilo quindi, ma anche cittadini che vivono questo periodo di festa dell’anno con uno spirito diverso.

Le derrate alimentari sono state acquistate nei supermercati Conad e Coop del territorio e depositate all’interno del magazzino Auser a Bagni di Lucca: saranno i volontari, poi, a distribuirle tra circa 80 famiglie. "Con questo progetto - spiega Alessandra Vigliarolo, Responsabile settore sanitario della Cooperativa - volevamo dare il nostro contributo per tenere fede alla nostra mission che è quella di essere solidali con chi ha bisogno". "È stato un lavoro di squadra - commenta il presidente della So.Svi Alessandro Ghionzoli - che ci ha permesso, attraverso una gestione virtuosa delle risorse, di sostenere i nostri concittadini meno fortunati attraverso la positiva sinergia con il Comune e le altre realtà solidali che operano sul territorio".

L’iniziativa è stata particolarmente apprezzata anche dal sindaco del Comune di Bagni di Lucca Paolo Michelini: "Un gesto importante - conclude - . Un ringraziamento va a tutta la rete di solidarietà".

Marco Nicoli