“Il mondo di prima“ secondo Matteo Pieri. Domani la presentazione

Domani alle 17.30 a La Pecora Nera, nel Giardino degli Osservanti, si svolgerà la presentazione del libro “Il Mondo di Prima” di Matteo Pieri – Medusa Editrice. Il mondo di prima è l’opera inedita di narrativa per ragazzi, vincitrice della quinta edizione del “Campania Felix. Festival della letteratura per ragazzi”, scelta dalla giuria di circa 1000 alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado dell’area nolana e della Regione Campania. La finale del concorso si è svolta a maggio 2024.

Matteo Pieri, autore lucchese - suo il romanzo “Sua Eccellenza” edito da Del Bucchia, e numerosi racconti - si è cimentato per la prima volta con la narrativa per ragazzi con questo testo. Alla presentazione parteciperanno, insieme all’autore, Maria Teresa Leone, insegnante e oggi consulente per le pari opportunità per la Provincia di Lucca; il Presidente della Fondazione Premio Cimitile, Felice Napolitano e la libreria PensieRiBelli. Coordinerà l’incontro il consigliere comunale Daniele Bianucci.