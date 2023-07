"Il mio sostegno a Beatrice Venezi Parli la musica"

"Porto il mio sostegno a Beatrice Venezi, in merito agli attacchi politici da lei recentemente subiti in Francia. La musica che il maestro Venezi dirige è infatti un mezzo espressivo universale, in quanto comprensibile e fruibile da tutti. Collocare il messaggio dell’arte in secondo piano significa mortificare la grandezza della musica": così il sindaco Mario Pardini all’indomani del concerto di apertura delle Celebrazioni pucciniane tenutosi in piazza Grande. Pardini ieri ha ricordato come abbia portato dal palco il saluto anche dei sindaci assenti (l’ipotesi è una defezione per la scelta di suonare l’Inno a Roma), ha affidato a Facebook le sue riflessioni sulla serata, dribblando i contrasti con gli esponenti politici del Pd. "Dopo tante parole – scrive – finalmente ha parlato la musica. Il concerto inaugurale delle celebrazioni del centenario dalla scomparsa di Giacomo Puccini è stato un successo travolgente, che ha visto le note immortali del maestro protagoniste assolute sul grande palcoscenico della sua città natale: Lucca. Oltre cinquemila persone hanno riempito piazza Napoleone e sul palco del Lucca Summer Festival - dove è passata tutta la storia della musica -, ha trovato casa l’omaggio al nostro più illustre concittadino".

"Per questo spettacolo meraviglioso, in veste di sindaco e di cittadino ringrazio il Comitato nazionale delle celebrazioni - di cui faccio parte -, il nostro Teatro Del Giglio per il supporto logistico, il Lucca Summer Festival e naturalmente i grandi artisti che lo hanno reso possibile: l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, le voci della soprano Carmen Giannattasio, del tenore Marco Berti e un ringraziamento speciale a due artisti che portano il nome della nostra città nel mondo: il baritono lucchese Massimo Cavalletti e il direttore Beatrice Venezi".