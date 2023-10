Il ministro della Cultura. Gennaro Sangiuliano è atteso alla kermesse

Matteo Salvini, lo ha dichiarato in un suo tweet nei giorni scorsi, farà il possibile per essere a Lucca Comics and Games 2023, ma potrebbe non essere l’unico esponente del governo nazionale a intervenire alla storica kermesse. Sembra infatti molto probabile l’arrivo del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che potrebbe approdare a Lucca in uno dei primi giorni della rassegna, forse già nel primo o secondo giorno, per presenziare ad alcune delle iniziative in programma e portare i suoi saluti alla città e agli organizzatori. Per Sangiuliano sarebbe la prima visita a Lucca dopo la nomina al dicastero della Cultura.

Fabrizio Vincenti