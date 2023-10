Il “Meraki Market“ torna oggi e domani in piazza Guidiccioni

Oggi e domani Meraki Lucca torna in piazza Guidiccioni per una nuova mostra mercato di artisti e creativi. Ceramica, lavori in cuoio, tessuti stampati con foglie e fiori veri, gioielli in varie tecniche, riciclo artistico, tutto rigorosamente fatto a mano: queste solo alcune delle creazioni in esposizione. Inoltre mostra di pitture e sculture. L’amore per la creatività handmade ha portato ad organizzare diversi eventi con l’obiettivo di valorizzare il design, l’arte, l’illustrazione, la pittura, la ceramica, la fotografia Made in Italy. L’evento di piazza Guidiccioni è patrocinato dal Comune e da Confcommercio.