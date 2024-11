Il magico Natale lucchese. Fulcro in piazza Napoleone con 55 baite e l’albero

Il fulcro di Lucca Magico Natale 2024 sarà Piazza Napoleone con la novità assoluta del villaggio con 55 baite in legno che abbracceranno “luminosamente“ tutta la piazza. E’ qui che domenica 23 novembre alle 17.30 sarà inaugurato il Natale lucchese. O, meglio, il Natale per i lucchesi. “Il nostro primo obiettivo è che tutto quanto offre Lucca Magico Natale 2024 piaccia in primis ai lucchesi, poi anche ai visitatori“, ha detto l’assessore al turismo Remo Santini che ieri ha presentato il calendario di eventi insieme agli assessori Mia Pisano (cultura) e Paola Granucci (Commercio).

Tra le novità i totem luminosi che indicheranno le location delle attrazioni principali. Importante anche per questa edizione – è stato sottolineato – il contributo degli sponsor: aziende del territorio che credono nell’importanza delle tradizioni, dei valori delle imminenti festività e supportano l’amministrazione comunale. Tra le realtà che sostengono il progetto, si menzionano: Mero srl, Conflavoro, Lucca Summer Festival, Azienda agricola La Badiola, Akeron, Podere Micheli, Lucca Plus, Gruppo Esedra Formazione, Banco di Lucca. Durante le festività natalizie, si alterneranno una serie di mercatini tipici sul territorio, che arricchiranno ulteriormente l’atmosfera cittadina. Si parte il 24 novembre in piazza Cesare Battisti a Ponte a Moriano con il mercatino natalizio organizzato dalla Croce Verde Pubblica Assistenza, che vedrà protagonisti operatori non professionisti del commercio. Nei giorni 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23 e 24 dicembre, a Palazzo Sani in via Fillungo 121, si svolgerà il “Meraki Market”, un mercatino di operatori non professionisti promosso dalla Confcommercio.

Dal 29 novembre al 1° dicembre, piazza Anfiteatro ospiterà una manifestazione commerciale straordinaria dedicata al cioccolato, organizzata da Confartigianato. Nelle date del 7, 8, 21, 22, 27 e 28 dicembre, piazza San Giusto e piazza XX Settembre faranno da scenario alla fiera promozionale “Arti e Mestieri”, proposta da Confesercenti. Dal 18 al 24 dicembre, piazza San Frediano accoglierà una manifestazione straordinaria di prodotti artigianali organizzata da Cna. Infine, dal 8 dicembre al 6 gennaio, si terrà la tradizionale fiera di Natale in piazza San Francesco e nei giorni 8, 14 e 15 dicembre il mercato di Natale a Sant’Angelo. Saranno inoltre ben tre le grandi proiezioni natalizie, che illumineranno alcune delle più importanti piazze della città, aggiungendo fascino e magia all’intero centro storico. Domenica 24 novembre è prevista invece la grande accensione di Piazza Anfiteatro, con tante sorprese ed uno spettacolo musicale dedicato, i cui dettagli verranno svelati a ridosso dell’evento.

Le decorazioni in centro storico saranno impreziosite da oltre dieci speciali installazioni, alcune delle quali porteranno firme prestigiose come Emiliana Martinelli, designer internazionale, Michelle Boucquillon, celebre architetto (il cui progetto è stato sostenuto dalle aziende Kinesis, Del Debbio, GBA Costruzioni, Gruppo Giannecchini, Riccardo Corredi e Caffè Santa Zita) e Francesco Zavattari, artista e designer. A partire dal 7 dicembre, la suggestiva area di Vicolo San Carlo, riqualificata e rivitalizzata appositamente per l’occasione, ospiterà la Fabbrica del Natale e la Casa di Babbo Natale, a cura dello Sportello Eventi del Comune di Lucca, con attività e laboratori per bambini completamente gratuiti per le famiglie. In più le guide turistiche di Lucca delle associazioni la Giunchiglia, Lucca Info e Guide e Turislucca anche quest’anno offriranno percorsi originali per conoscere la città nel clima delle feste.

Laura Sartini