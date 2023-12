Il maestro della pasticceria. Da Capannori alla finale di Bake Off. Grembiule blu per Gabriele

Grande trionfo per l’orgoglio locale, Gabriele Citti, che nella puntata di venerdì scorso ha fatto il suo ingresso nella finale dell’undicesima edizione di ‘Bake Off Italia’. Il programma che si sfida a colpi di dolci, in onda su Real Time, ospita ogni anno aspiranti pasticcieri per riuscire a realizzare i propri sogni, ma come si sa solo uno sarà il vincitore. E, Gabriele Citti ragazzo lucchese residente a Capannori, con una performance stellare ha stupito i giudici, deliziandoli con dolci complessi e impegnativi. Aggiudicandosi il tanto conteso e prestigioso grembiule blu nella puntata della semifinale, dimostrando il suo straordinario talento culinario. Ventitré anni, studente della facoltà di Ingegneria Biomedica a Pisa, prossimo a laurearsi, Gabriele ha sempre trovato il tempo di dedicarsi alla sua passione, mantenendo il suo impegno universitario. Ha deciso così, un po’ per gioco un po’ per passione di intraprendere un percorso lungo e avvincente, che sicuramente è riuscito a formarlo da tutti i punti di vista.

Si perché Bake Off non è solo una scuola di pasticceria per amatori, ma è soprattutto una scuola di vita, dove oltre a dover sfidare i compagni di un percorso, si mette in gioco in primis se stessi. Formazione personale e professionale quindi. Nell’undicesima edizione di ‘Bake Off dolci in forno’ Gabriele, ha portato in tavola l’amore per la tradizione gastronomica della nostra regione, la grande passione che lo contraddistingue e che lo porta sempre a fare di più, unita, certamente, alla sua abilità nel maneggiare gli ingredienti e la sua accesa creatività, che hanno colpito non solo i giudici ma anche gli spettatori di tutta Italia.

Un cuore gentile e un grande impegno lo hanno portato fino alla semifinale, andata in onda venerdì, dove è riuscito a dare il meglio di se, spingendo al massimo le sue abilità, e aggiudicandosi l’ingresso alla puntata della grande finale che si andrà in onda venerdì 15 dicembre 2023. Tutta Capannori è pronta a tifare per Gabriele, augurandogli il meglio sia nella corsa per il titolo di miglior pasticcere amatoriale d’Italia, che per il suo futuro.

Rebecca Graziano