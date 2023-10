Il Luna Park accende la magia della Notte Rosa

Torna la "Notte rosa" al Luna Park di Lucca promossa dalla Commissione del Luna Park presieduta da Alberto De Luca e dall’Associazione "Don Franco Baroni" ODV. Un appuntamento avviato nel 2016, poche settimane dopo la tragica aggressione che costò la vita a Vania Vannucchi, che venne data alle fiamme dall’ex amante. E che oggi si rinnova visto la stringente, drammatica attualità, domani.

Obiettivo della serata è sviluppare la cultura del rispetto e della non violenza nei confronti delle donne e in generale di tutte le persone. Proprio ieri la dottoressa Piera Banti, presidente della Commissione Pari opportunità della Provincia di Lucca, ha ricordato la necessità di lavorare con le nuove generazioni perché è nei giovani che è possibile riporre le speranze per un futuro diverso, al fine di superare le eventuali situazioni di disagio. Alla serata sono state invitate anche le rappresentanti delle Istituzioni e della Commissione Pari opportunità. Sulla pedana che sarà allestita nella zona del Luna Park si esibirà domani a partire dalle ore 20.45 la "Total black band" con Andrea Chelini alla batteria, Massimiliano Tancredi alle tastiere, Attilio Bruno alla chitarra e voce e la cantante Alessandra Giannotti. Seguiranno poi le esibizioni canore di: Cinzia Andreini, Davide Andreozzi e Romina Andreozzi (Elenband), Marco Battistoni, Benedetta Biagini, Massimo Cagnoni, Lorenzo Guerrieri, Marco Livolsi, Romina Malagoli, Iris Mariani (Doro), Raul Marini e Dylan Pedonesi. La serata sarà condotta da Emanuela Gennai (nella foto).

“L’invito è aperto a tutta la cittadinanza a unirsi a noi per la serata di sabato 23 – così gli organizzatori –. Stiamo illuminando il Lunapark con il colore rosa per una causa importante - combattere la violenza sulle donne. Unisciti a noi per la “Notte rosa al Lunapark”, una serata dedicata alla solidarietà e al divertimento. Sarà un’esperienza straordinaria di gioia, risate e divertimento, mentre ci uniamo per sostenere una causa così vitale. Insieme possiamo fare la differenza“.

L.S.