Il libro di Simona Dolce si presenta oggi alle 18 nelle sale di Villa Rossi

"Il vero nome di Rosamund Fischer": prosegue oggi la 37sima edizione del Premio dei Lettori Lucca-Roma conferito dalla Società Lucchese dei Lettori. Alle 18 a Villa Rossi (via di Villa Altieri 1672) si presenta il libro di Simona Dolce “Il vero nome di Rosamund Fischer”, Mondadori editore, con il sostegno della Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca. L’ingresso è libero.

A guidare l’incontro Paolo Vanelli, membro della Società dei Lettori, studioso di Letteratura Contemporanea che ha insegnato per molti anni nelle scuole superiori di Ferrara e che da circa 40 anni si dedica alla critica letteraria con attività di saggista e conferenziere. Specializzato in letteratura italiana contemporanea, Vanelli collabora con la casa editrice Maria Pacini Fazzi per la riduzione dei testi letterari famosi che sceglie e ai quali aggiunge prefazioni e note; ha scritto molti saggi su riviste specializzate italiane e straniere e su volumi miscellanei; è autore di libri molto apprezzati, che lo qualificano come figura di spicco nell’ambiente letterario italiano.