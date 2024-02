Il Lago dei cigni. Jessica danzerà a Taormina

Dopo aver superato brillantemente le selezioni, durante un recente stage di danza a Salerno, la giovane Jessica Rocchiccioli (nella foto) di Camporgiano parteciperà come ballerina allo spettacolo “Il Lago dei cigni“, che si terrà al Teatro antico di Taormina nel settembre prossimo. “Il Lago dei cigni“ sarà portato in scena dalla Compagnia “Il balletto di Sicilia“ con la partecipazione di ballerini internazionali. Jessica Rocchiccioli ora è attesa da una serie di prove presso la Compagnia del balletto di Catania, che si terranno a cominciare da agosto in vista del grande esordio a Taormina, che resterà sicuramente tra i più bei ricordi della sua giovinezza. Allo stage “About Dance“ di Salerno, svolto sotto la direzione artistico di Carmine Landi, hanno partecipato sei allieve del Centro Studio Danza e Artis’t di Ilaria Pilo, che tiene i corsi a Castelnuovo e Fornoli. Con Jessica Rocchiccioli, hanno partecipato allo stage di Salerno Francesca Mazzei, Carlotta Buriani, Giorgia Donatelli, Ginevra Spadoni e Marta Benedetti, che hanno ottenuto varie borse di studio, tra cui “Salerno danza d’a Mare“, “About Dance 2025“ e “Cinecittà dance award Roma“.

Lo stage di Salerno è stato impegnativo e selettivo, con quattro ore al giorno di lezione teorica e pratica, che ha toccato le varie tipologie artistiche della danza, dal Classico con le insegnanti Ilaria Pilo e Kristina Grigorova al Modern Jazz con docente André de La Roche, Contemporary con docente Paolo Antonuccio, Hip-Hop con docente Peppe Pop J Mingione, Modern con insegnante Giovanna Zeppieri, Jazz-Funk con docente Alessia Landi e Musical con insegnante Yordan Drake. A Jessica Rocchiccioli vanno le felicitazioni degli appassionati della danza della Valle del Serchio e delle sue insegnanti, con gli auguri per l’atteso impegno a Taormina.

Dino Magistrelli