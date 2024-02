Il Gruppo Esedra cresce. Nuovi spazi e prospettive per il polo bilingue di Lucca

Il Gruppo Esedra Leading Education ha recentemente annunciato un significativo ampliamento del Polo Bilingue di Lucca, con l’acquisizione di nuovi spazi adibiti ad aule e palestra. Questa espansione vuole potenziare l’offerta formativa e a consolidare il ruolo del gruppo nel promuovere l’educazione bilingue in Toscana.

La nuova struttura, che ospiterà una parte di nuove aule destinate alla formazione sia degli studenti che dei docenti, è stata progettata per rispondere alle crescenti esigenze del Gruppo Esedra nell’ambito dell’istruzione e dell’attività motoria. Un notevole sviluppo è rappresentato dalla realizzazione di una moderna palestra di 800 metri quadrati, sottolineando così l’importanza da sempre attribuita dal Gruppo all’educazione motoria nel contesto educativo. Già dalla scuola dell’infanzia e attraverso la scuola primaria, il Gruppo Esedra promuove l’attività motoria grazie a insegnanti specializzati in educazione fisica non presenti in altri contesti educativi.

La pre-inaugurazione di questi nuovi spazi è fissata per sabato 24 febbraio alle 10.30, durante un convegno organizzato nella nuovissima palestra. L’evento, intitolato “Il linguaggio dei bambini - bilinguismo nella prima infanzia”, costituirà un’occasione imperdibile per genitori, educatori, professionisti e tutti coloro interessati a plasmare il futuro linguistico delle nuove generazioni. Durante il convegno, i partecipanti avranno anche l’opportunità di esplorare in anteprima i moderni spazi acquisiti.

Tra i relatori di spicco del convegno figurano la profesoressa Raffaella Biagioli, professoressa associata di pedagogia Generale e Sociale dell’Università di Firenze, e la professoressa Elisabetta Cecconi, assistant professor of English Language and translation presso la stessa università. Le due esperte guideranno la discussione sulla pedagogia del bilinguismo, sottolineando l’importanza di creare un ambiente linguistico stimolante fin dai primi anni di vita. Il loro intervento, dal titolo “Il bilinguismo nella prima infanzia: aspetti linguistici e pedagogici”, si preannuncia informativo e illuminante.

Durante l’evento, verranno inoltre presentati alcuni case history, racconti di maestre e genitori di ex alunne, che illustreranno il progetto di apprendimento utilizzato nelle Scuole Bilingue del Gruppo Esedra. Con oltre 40 anni di esperienza nell’istruzione paritaria lucchese, il metodo del Gruppo ha ottenuto un notevole successo, come dimostrano i risultati superiori alla media nazionale nelle prove invalsi e gli eccellenti risultati nelle certificazioni della lingua inglese Cambridge, sottolineando il costante impegno nel garantire un’educazione di alta qualità.

L’espansione del Polo Bilingue di Lucca sottolinea il continuo impegno del Gruppo Esedra nell’offrire un ambiente educativo all’avanguardia e orientato al successo degli studenti. L’intera comunità è invitata a partecipare a questa significativa occasione di crescita e innovazione.