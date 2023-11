Il grande Lebowski apre la stagione di Ezechiele 25,17

Prende il via stasera al cinema Astra con la proiezione della versione restaurata de Il grande Lebowski dei fratelli Coen, il programma di novembre e dicembre della venticinquesima stagione del Cineforum Ezechiele 25,17. Il celebre film dei Coen torna in sala con una riedizione in 4K e con lui uno Drugo, uno dei personaggi di culto del cinema degli anni novanta. Jeffrey Lebowski, detto Drugo, ( interpretato da Jeff Bridges) viene coinvolto, suo malgrado, in un caso di omonimia con un importante magnate cittadino. Tra tappeti rovinati e rubati, rapimenti e richieste di riscatto, Drugo si ritroverà in mezzo a un malaffare insieme alla sua gang di improbabili amici (interpretati da Steve Buscemi e John Goodman) e Maude Lebowski (Julianne Moore) femme fatale femminista nonché artistica d’avanguardia e figlia del miliardario. Un film che ha fatto epoca, una serie di personaggi surreali che hanno costruito l’immaginario collettivo. I fan più accaniti potranno celebrarlo presentandosi con uno dei look immortali di Drugo: accappatoio, bermuda e ciabatte. Per tutti coloro che verranno al cinema così abbigliati biglietto speciale a 3 euro.