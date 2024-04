Il grande coreografo giapponese Teshigawara a Lucca

Un fortissimo “Adagio“ è quello che Saburo Teshigawara, tra i maggiori coreografi contemporanei a livello internazionale, Leone d’Oro alla carriera per la Danza 2022, porterà in scena stasera alle 20.30 sul palco del Teatro del Giglio. Unica data in Toscana per uno spettacolo imperdibile per chi ama la danza e non solo, per questo artista poliedrico, anche pittore, disegnatore, autore di installazioni e film.

Danzerà con lui Rihoko Sato, figura centrale dell’universo creativo del grande coreografo giapponese. "Quando danzo un adagio, il mio corpo si fonde ed il mio cuore è sospeso nello spazio per dissolversi nel nulla. Le parole lentamente evaporano e quando anche la realtà ed i pensieri spariscono, sento che sto vivendo la vita e la morte" . Con queste parole Teshigawara descrive l’esperienza artistica che lo ha portato alla creazione di “Adagio“, uno spettacolo del 2021 che ancora oggi, ad ogni messa in scena, è capace di emozionare, coinvolgere e travolgere il pubblico. Un viaggio, prima ancora di un ballo. Un’ispezione profonda nelle fragilità umane, una fantastica immersione nel “sentire“ dell’animo senza ritorno.

"Coraggioso, straordinario, sensibile ed elettrizzante, Saburo Teshigawara ha ispirato, sfidato e galvanizzato molte generazioni di artisti – così Wayne McGregor, direttore della Biennale Danza, riferendosi al coreografo giapponese –. È la sua capacità di costruire interi ecosistemi artistici insieme al suo inesauribile coraggio a disimparare che ne fanno un unicum rispetto ad altri artisti. Teshigawara coglie il potere di un corpo in flusso costante ed è determinato a espandere il potenziale della coreografia oltre i limiti tradizionali. Il suo spirito pionieristico, la sua immensa tecnica e la sua padronanza di mezzi danno luogo a lavori che oltrepassano i confini scivolando attraverso i generi". Uno spettacolo forte, coraggioso, imperdibile frutto della genialità di Saburo Teshigawara, Leone d’Oro alla carriera per la Danza 2022.

Lo spettacolo “Adagio“, creato il 13 novembre 2021 al Karas Apparatus di Tokyo, è realizzato con il supporto di Agency for Cultural Affairs of Japan. Le note di Mahler, Beethoven, Bach, Mozart, Rachmaninov e Ravel – i loro Adagi – accompagnano il lavoro di Saburo Teshigawara. Come in un rituale, i gesti e i movimenti dell’artista giapponese si alternano e si uniscono a quelli della sua musa e storica collaboratrice Rihoko Sato. Danza e cuore battono all’unisono.

Laura Sartini