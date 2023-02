Il gran ritorno di Pagni al teatro del Giglio

di Maurizio Guccione Tornano i grandi classici al Teatro del Giglio che venerdì e sabato alle 21 e domenica alle 16, si appresta a ospitare un’opera di Luigi Pirandello. Si tratta di “Così è (se vi pare)”, per la regia di Luca De Fusco in una produzione che vede il Teatro Stabile di Catania, il Teatro Biondo di Palermo, Tradizione e Turismo srl Centro di Produzione Teatrale - Teatro Sannazaro e la compagnia La Pirandelliana. Un’opera densa e profonda dell’autore e premio Nobel di Girgenti che tra gli interpreti, quale attore principale, vede Eros Pagni. Lucchese di adozione (vive a Lunata da molti anni), Pagni è considerato dalla critica un “mostro sacro” del teatro. È stato anche attore di cinema, tv e doppiatore. Classe 1939, originario di La Spezia, si è formato alla prestigiosa Accademia di arte drammatica di Roma “Silvio D’Amico”. A lui abbiamo posto alcune domande. Pagni, lei manca dal palcoscenico del Teatro del Giglio dal 2006: dopo 17 anni che impressione le fa ritornare? "È vero, l’ultima volta ho recitato ne “L’illusione comica” di Pierre Corneille; per completare la risposta, devo dire che vivendo a Lucca, rimango abbastanza sconcertato: evidentemente il Teatro del Giglio non ha ritenuto utile o...