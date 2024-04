Il giorno della Liberazione. Celebrazioni per il 79esimo con sfilata di labari e gonfaloni

Anche quest’anno si rinnova il programma di iniziative per celebrare l’Anniversario della Liberazione, organizzate dalla Prefettura di Lucca, dalla Provincia e dal Comune di Lucca in collaborazione con le Associazioni della Resistenza, Combattentistiche, Patriottiche e d’Arma del nostro territorio. La giornata di domani, giovedì 25 aprile, inizierà alle 10 in Cortile degli Svizzeri a Palazzo Ducale con il consueto ingresso dei gonfaloni e dei labari: saranno resi gli onori al Gonfalone del Comune di Stazzema, decorato con la Medaglia d’Oro al Valore Militare per i sette Comuni della Versilia. Seguiranno gli onori al Prefetto di Lucca Giusi Scaduto e i saluti di Filippo Antonini, presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (Anpi). Interverranno, nella mattinata, il presidente della Provincia di Lucca, Luca Menesini, nonché il sindaco del Comune di Lucca, Mario Pardini. Le celebrazioni in Cortile degli Svizzeri termineranno con l’orazione ufficiale di Riccardo Roni, presidente dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea in provincia di Lucca. La cerimonia commemorativa si sposterà poi in Piazza XX Settembre, con un corteo che vedrà la partecipazione del corpo musicale “Giacomo Puccini” di Nozzano Castello, e terminerà con la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti.