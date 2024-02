Il Giorno del Ricordo. Cerimonie, incontri e film

Una conferenza, un consiglio comunale dedicato, la proiezione di un film e incontri nelle scuole, oltre alla cerimonia istituzionale con la deposizione di una corona di fiori: ecco come il Comune di Lucca onorerà il Giorno del Ricordo il 10 febbraio prossimo, per rinnovare la memoria degli italiani trucidati e cacciati dalle proprie terre sul confine orientale per opera dei comunisti jugoslavi di Tito.

Il Comune di Lucca, in collaborazione con enti e associazioni del territorio e per la prima volta con il Comune di Pisa, promuove una serie di iniziative per il Giorno del Ricordo, che avranno inizio alle ore 11 di sabato 10 febbraio con la cerimonia istituzionale di deposizione di una corona di alloro alla targa presso il Real Collegio che commemora il Centro di raccolta che ospitò 1200 cittadini istriani, fiumani e dalmati costretti all’esodo dalle loro terre dopo la Seconda guerra mondiale.

Nel pomeriggio, alle 15.30 al teatro San Girolamo, ci sarà la conferenza "Dalle Foibe all’esodo - Il martirio degli Italiani e la storia del confine orientale", con relatori il filosofo Stefano Zecchi e il giornalista Fausto Biloslavo.

L’ingresso alla conferenza è libero, fino a esaurimento dei posti. Il 12 febbraio, alle 17.30 a palazzo Santini, si terrà il consiglio comunale dedicato, lo stesso giorno, la sera alle 2, presso l’auditorium della Fondazione Banca del Monte, in Piazza San Martino, sarà proiettata la pellicola "La città dolente" di Mario Bonnard (Italia, 1949), in collaborazione con il Cineforum Ezechiele 25,17, Fondazione Banca del Monte di Lucca e Cineteca del Friuli. Anche in questo caso l’ingresso è libero e gratuito.

Infine, fino al 16 febbraio sono in programma una serie di incontri nelle scuole secondarie di secondo grado con Paolo Battistini, figlio di Argia Pasqualis, esule di Pola, in collaborazione con Associazione Toscana Volontari della Libertà Lucca.