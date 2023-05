Il giardino... delle 7 note Scuola Media apre anche all’indirizzo musicale

La scuola Media di Altopascio da settembre diventa a tutti gli effetti anche di indirizzo musicale, con le sette note che diventeranno materie con voto. Per questo motivo sono stati acquistati una decina di strumenti musicali, percussioni e tamburi, resistenti alle intemperie, specificatamente adatti per rimanere all’esterno. Saranno posizionati nel giardino della scuola Primaria di Altopascio. Verranno ancorati ad un basamento di cemento e rimarranno fissi a disposizione degli studenti.

Perché questa ubicazione? "Semplice - spiega il dirigente dell’Istituto Comprensivo, Dario Salti - , alla Media non esiste attualmente uno spazio adatto fuori dall’edificio, senza dimenticare che comunque alla Primaria sono sistemate due classi delle Medie. Quando sono arrivato erano 12, ora sono 15. Addirittura abbiamo sacrificato le sale professori per ricavare spazi. Inoltre, già nei primi anni del ciclo didattico vi sono laboratori specifici anche per i più piccoli. Posizionando gli strumenti alla Primaria, all’interno della recinzione, è come se volessimo assicurare una continuità, un legame, oltre che per i motivi pratici e pragmatici che dicevo in precedenza".

Fin qui il dirigente. Senza dubbio una lodevole iniziativa. Una prospettiva interessante quella dello studio musicale che potrà aprire nuovi orizzonti in futuro. Come è accaduto alla vicina “Pea“ di Porcari, ormai famosa in Italia per la qualità delle performance della sua orchestra giovanile. Nella cittadina del Tau, invece, i ragazzi, sia quelli più grandi, sia quelli più piccoli, avranno possibilità di esercitarsi liberamente. I tamburi e le percussioni sono verniciati in maniera particolare, resistenti alle escursioni termiche, ad esempio. Con la determinazione numero 256 dei giorni scorsi, si deduce come la base di cemento abbia dimensioni di circa nove metri.

Ci si è affidati ad una ditta esterna, visto l’importo modesto di cui si ragiona. Gli strumenti sono invece a carico della stessa scuola. Nei giorni scorsi gli alunni altopascesi hanno partecipato ad una rassegna regionale al Teatro del Giglio. Tra le altre iniziative extra musicali, da parte dell’istituto, da segnalare quella di lunedì 15 maggio, in occasione della Settimana Nazionale della celiachia, con "Tutti a tavola" quando alle bambine e ai bambini sarà servito un menù completamente privo di glutine. Continua, fino al 17 maggio, la festa della primavera, sotto varie declinazioni. Anche se Giovepluvio potrebbe influire notevolmente sulla programmazione in questo week-end.

Massimo Stefanini