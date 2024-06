Il futuro di Bagni di Lucca. Dallo sport alle scuole: "Ecco nuovi investimenti"

Terme, scuole, palestra di Fornoli, viabilità, rivalorizzazione piazza Jean Varraud ed altri significativi progetti di recupero sono stati i punti oggetto della conferenza stampa tenuta ieri mattina dal sindaco Paolo Micheli, dal vice sindaco Sebastiano Pacini e il delegato allo sport Silvano Salotti. Ha esordito il sindaco Michelini ribadendo il raggiungimento, approvato a marzo, del pareggio di bilancio, che pesava da anni sulle casse comunali.

"Questo risultato – ha spiegato il primo cittadino – ci consente la possibilità di procedere a nuovi investimenti. Non siamo un’amministrazione immobile. Per quanto riguarda le Terme, adesso in faso di stallo, oggi siamo in grado di avviarne a breve la ristrutturazione, potendo contare su un contributo di 1 milione e 270 mila euro della Sovrintendenza e di 360 mila euro della Fondazione CR Lucca. Come comune stabiliremo presto la quota di investimento a nostro carico".

Anche il vice sindaco Pacini ha sottolineato come l’attuale amministrazione sia "tutt’altro che ferma": "Dal giugno 2022 ad oggi – ha specificato – abbiamo ricevuto dallo Stato, Regione a altri enti, circa 4 milioni e 500 mila euro di erogazioni. Posso comunicare ufficialmente che presto completeremo i lavori alla Palestra della Scuola di Fornoli, compreso il tunnel di collegamento e il riscaldamento degli spogliatoi per renderla agibile an tutti gli effetti." In apertura il sindaco Michelini aveva smentito il trasferimento degli alunni delle elementari del capoluogo al plesso della Scesta, secondo indiscrezioni, definite "false", apparse su Faceboox, dichiarando che non rientra nei piani del comune anche nel caso della ristrutturazione antisismica." Altro punto riguardante l’apertura della riserva dell’Orridi di Botri, con il calendario emesso dai Carabinieri Forestali con l’ingresso contingentato ridotto solo al fine settimana nel mese di luglio. "A tal riguardo – ha chiarito il sindaco - abbiamo scritto un lettera al Prefetto per ricercare una soluzione ottimale" Altri progetti in corso: consolidamento del versante in località Tricavo 240 mila euro (Crasciana); nuova segnaletica al fondo valle con dissuasori alla velocità in Fornoli; messa in sicurezza Lucchio viabilità; riqualificazione percorsi montani (Gal) e recupero Rocca di Lucchio (500mila dalla sovrintendenza).

Marco Nicoli