“Il futuro dell’estetica passa dalla formazione“. L’intervento di Frigo

“La bellezza del corpo e dell’anima, le nuove frontiere dell’estetica” è il più che attuale argomento del convegno che il settore Estetica della Cna, insieme a Cna Impresa Donna hanno organizzato per domenica in San Micheletto. Si parlerà del rapporto fra bellezza e intelligenza artificiale e degli ampi scenari che questa sinergia può aprire, ma anche di una conoscenza maggiore del corpo come tempio della propria anima. “Se l’estetista, nell’attuale scenario economico e sociale non vuole “estinguersi” – spiega AnnaMaria Frigo, presidente Cna Impresa Donna Lucca e vicepresidente di Cna estetica - deve aggiornarsi e formarsi“.