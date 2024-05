Il futuro dell’acqua “Fare presto con Gaia“

"La legge prevede che 18 mesi prima quindi tra pochissime settimane, l’Ait (Autorità idrica toscana) debba iniziare le procedure per il subentro del gestore d’ambito, Gaia spa una società interamente pubblica, nel nostro territorio. E’ quindi urgentissimo che il Comune di Lucca avvii una trattativa serrata con i Comuni soci di Gaia affinché questo passaggio avvenga in modo da massimizzare gli interessi dei cittadini e delle imprese lucchesi".

Lo affermano in una nota congiunta l’assessore regionale Pd Stefano Baccelli e il consigliere regionale Pd Valentina Mercanti che invitano il Comune di Lucca a tenere presente la necessità di mantenere un adeguato livello tariffario, di negoziare gli investimenti da fare e di tutelare il personale di Geal. "Dal nostro punto di vista di esponenti lucchesi dell’amministrazione regionale – scrivono Baccelli e Mercanti – riteniamo assolutamente essenziale quindi che, l’amministrazione Pardini si avvicini a questa scadenza con grande senso di responsabilità, ma anche con la consapevolezza che il nostro territorio – uno dei bacini idrici più importanti della Toscana, che contribuisce al fabbisogno di mezza Toscana costiera – ha molte carte da giocare per pesare la propria rilevanza e la propria centralità sui tavoli regionali".

I due esponenti Pd sono invece critici verso l’ipotesi di una prosecuzione della concessione di Geal attraverso l’applicazione dell’art. 147 comma 2 bis del Testo Unico dell’Ambiente perché, a detta dei due, non è praticabile essendo una normativa pensata per piccolissimi comuni montani in cui il fabbisogno idrico è integralmente soddisfatto attraverso sorgenti di alta qualità ricadenti in parchi naturali o aree protette.

"Ferma restando la ovvia autonomia degli amministratori comunali nel perseguire le scelte che ritengono più opportune – proseguono i due – anche in virtù del nostro ruolo ci permettiamo di suggerire al sindaco Pardini di approfondire pure, ma celermente, la sua proposta che, come abbiamo sopra ampiamente motivato a noi appare velleitaria, come di recente ha pubblicamente dichiarato anche il direttore di Ait, cioè l’organo cui spetta l’ultima parola sulla fattibilità di questa operazione".

Secondo Baccelli e Mercanti, che si dichiarano disponibili nel caso sia percorse strade ritenute percorribili, il Comune di Lucca ha tutte le caratteristiche per influenzare positivamente la gestione di Gaia anche in quegli aspetti che ancora devono essere migliorati grazie al proprio management e alle proprie infrastrutture.