Il futuro della Valle. La ricetta di Fantozzi: "Guardiamo alle priorità

Dopo il grande successo della manifestazione “Garfagnana Terra Unica“, ha commentato l’evento il capogruppo di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi (in foto).

"La manifestazione Garfagnana Terra Unica, giunta alla sue decima edizione, assurge di diritto nel calendario regionale come evento di punta - dice Fantozzi -. Capita, infatti, assai raramente di assistere allo spettacolo autentico di una singola manifestazione, dove il prodotto tipico si presenta dalla sua origine attraverso il produttore, arrivando a tavola del consumatore sul posto, passando per l’ospitalità e la vivace preparazione operata dalle numerose associazioni, riflesso delle tante piccole grandi comunità e municipalità locali, offrendo di fatto un esempio compiuto che va oltre il concetto di economia e circolare".

"Di questa magnifico e vivo affresco della Garfagnana occorre però non limitarsi a raccogliere né il numero di presenze né l’effimero selfie come anonime autorità in visita. Serve altresì raccogliere l’appello a non lasciare in territorio così ricco di opportunità e forze inespresse al solo folklore, ma sposare la sua lotta quotidiana contro lo spopolamento e la riduzione dei servizi e la mancanza di infrastrutture, e quindi delle possibilità di prosperare e crescere".