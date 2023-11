Il Forno Giusti protagonista speciale di “Vetrina Toscana“

Lo storico Forno Giusti di via Santa Lucia – chi non conosce la sua focaccia – protagonista di “Botteghe in Vetrina“ progetto lanciato da Confcommercio Toscana per far conoscere al pubblico, attraverso il web, autentici presidi di gusto e tradizione. Sei attività selezionate in altrettante città toscane, all’interno dei rispettivi centri storici, nell’ambito di “Vetrina Toscana” il progetto di Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico, con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana. Una selezione giunta al termine di un percorso partito a giugno, con oltre 50 imprese impegnate in vari seminari online su marketing digitale, comunicazione e conoscenza dei prodotti tipici. E che è entrata nella fase operativa finale, mettendo sotto i riflettori le 6 attività che hanno seguito le lezioni con maggiore profitto.

Tra di loro, il forno a vapore Amedeo Giusti aperto a Lucca nel 1823, che proprio quest’anno festeggia dunque i due secoli di vita. Nella giornata di mercoledì 15 la storica attività di via Santa Lucia – autentico punto di riferimento commerciale e sociale per il centro storico di Lucca – sarà protagonista di un evento pomeridiano che vedrà dalle 15 alle 17, a negozio chiuso, una troupe girare un video per narrare la storia del locale e, insieme, quella di un produttore selezionato tra i fornitori di punta. Ne nasceranno brevi video che saranno pubblicati a cura di Fondazione Sistema Toscana sui social di Vetrina Toscana, oltre che su quelli di Confcommercio Toscana delle aziende coinvolte. “Per noi – affermano il presidente e la direttrice di Confcommercio, Rodolfo Pasquini e Sara Giovannini – è motivo di grande orgoglio che fra le attività selezionate ve ne sia anche una che non solo rappresenta un’autentica eccellenza lucchese, ma è anche iscritta da molti anni alla nostra associazione“.