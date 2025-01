Il festival dell’olio in città. Già 200 camere prenotate

Dopo il sold out nelle strutture alberghiere nei giorni di Lucca Magico Natale, ecco che arriva un’altra pioggia di prenotazioni negli hotel lucchesi – 200 camere già prese – in questo caso per Lucca Olive Oil You. L’evento dedicato al prodotto principe delle nostre campagne è stato presentato qualche settimana fa dagli amministratori comunali nella trasferta romana e ora sta per entrare nel vivo.

I giorni dedicati sono quelli del primo e due febbraio, la location è il Real Collegio e il deus ex machina, non serve dirlo, è il maestro d’olio Fausto Borella. “E’ l’edizione zero di un appuntamento importante – evidenzia Borella – che mira a fare fare della città la capitale dell’olio e a valorizzare anche la produzione delle migliori aziende italiane. Avremo partner internazionali di grande prestigio. In un periodo di destagionalizzazione della città avere 200 camere d’albergo già prenotate specificamente per questo evento che si terrà al Real Collegio non è cosa di tutti i giorni“. E qui Fausto Borella si ferma, anche perchè altri dettagli emergeranno dalla prossima conferenza stampa.

Quello che che ad oggi è dato di sapere è che a Lucca Olive Oil You, il Festival dell’extravergine di oliva, sono attesi oltre 30 tra i migliori produttori a livello nazionale che nell’occasione presenteranno i loro nuovi oli. Quindi chef, pasticceri e artigiani del gusto, che si alterneranno per presentare creazioni gustose, in abbinamento alle diverse cultivar italiane per Lucca Olive Oil You, un festival di due giorni fatto di incontri con esperti e una mostra mercato con i principali produttori dell’”oro verde”, un’eccellenza italiana indispensabile per una sana ed equilibrata dieta mediterranea.

La manifestazione che appunto si terrà l’1 e 2 febbraio è organizzata dal Comune di Lucca in collaborazione con la prestigiosa Pennsylvania State University School of Hospitality Management and Department of Nutritional Sciences della Pennsylvania, nonché la partecipazione del gruppo alberghiero Shaner attraverso Reinassance Tuscany il Ciocco Resort e Spa, Grande Universe Lucca e Grand Universe La Residenza. Tutto ciò sotto la direzione artistica del Maestro d’olio Fausto Borella, storico divulgatore di questa eccellenza sulle tavole imbandite di tutto il mondo.

Laura Sartini