Il fascino dei motori. Auto e moto d’epoca per celebrare la passione di Puccini

Curiosità e interesse per la manifestazionee di veicoli storici “Lucca ricorda Giacomo Puccini 1924-2024”.

In occasione del centenario dalla morte del grande operista lucchese appassionato di modernità, l’associazione Amici di Barsanti e Matteucci, con il patrocinio di Comune di Lucca, Fondazione Giacomo Puccini di Lucca e Fondazione Barsanti e Matteucci ha organizzato questo evento dedicato alle auto e moto storiche costruite fra 1900 e 1930.

La manifestazione ha preso il viai eri mattina alle 10.30 quando i veicoli storici sono stati esposti – tra la curiosità dei passanti, fra cui molissimi turisti – sia in piazza del Giglio sia piazza Cittadella nei pressi del monumento a Giacomo Puccini a pochi passi dal Puccini Museum - Casa Natale. Alle 14.30 tutti i mezzi si poi trovati in piazza del Giglio per sfilare in carovana, con staffette, e raggiungere la Villa Museo di Torre del Lago. Alle ore 21.30 nel giardino ovest del Caffè delle Mura si è tenuto un recital di arie pucciniane del soprano Francesca Maionchi accompagnata dalla pianista Anna Cognetta.

Il programma di oggi prevede alle 10.30 – e fino alle 16 – i veicoli storici torneranno in esposizione in piazza Cittadella e in piazza del Giglio, luogo dove si trova la casa natale dell’ing. Felice Matteucci inventore del motore a scoppio assieme a Padre Eugenio Matteucci. In occasione dell’evento Poste Italiane ha predisposto un annullo filatelico speciale.