Il dottor Bellato ringrazia per l’assistenza ricevuta all’ospedale San Luca

Il dottor Franco Bellato invia ringraziamenti ai medici e agli infermieri che lo hanno curato e assistito in una degenza all’ospedale San Luca. "Ringrazio - scrive - per la loro competenza, attenzione, sensibilità i colleghi internisti Moretti, Battaglia, Lo Monaco; ottimo rapporto medico-paziente durante la mia degenza nel Setting B Medicina, ospedale San Luca. Ricordo Matteelli pneumologa e Cortigiani cardiologo. Mi scuso se non ho presente tutti gli infermieri che mi hanno assistito. Tra loro, Giacomo e Sara, Giulia e Anna, Davide e Nalia, Sonia e Olga, Emma e Martina, Chiara e Giulia, Rachele: bravi, pazienti, preparati, lavorano senza risparmiarsi. Meritano di più. La Sanità la fanno in primis i Medici e gli Infermieri. Al Servizio Sanitario Toscano auguro di tenere un livello di qualità che è possibile e che aveva raggiunto. Con i miei più cordiali saluti e ringraziamenti a tutti".