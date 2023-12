Il detective Cannella presenta il suo libro “La strage di Erba“

La strage di Erba resta uno dei fatti di cronaca più inquietanti di sempre ed è tornato recentemente a far parlare molto. Da qui l’importanza e l’attualità del libro scritto da Davide Cannella alla guida dell’Agenzia lucchese di Investigazioni “Falco” che fu tra gli incaricati, da una parte offesa nella strage, a svolgere indagini e che per prime hanno sollevato seri dubbi sulla colpevolezza di Olindo Romano e Rosa Bazzi. Il libro “La strage di Erba” edito da Abra Books Saggistica, verrà presentato dall’autore Cannella, dall’avvocato Alessandra Severi e dal medico legale Gilberto Martinelli, alla Libreria Lubik in Via Fillungo 137, vennerdì alle 16.