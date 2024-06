Il corto a Cannes. Vince la regista. Lavinia Andreini

Il cortometraggio “La ricerca della bellezza” (“The pursuit of beauty”) diretto dalla regista lucchese, Lavinia Andreini, è stato premiato all’Italian Pavilion del Festival di Cannes 2024. “The Pursuit of Beauty” è un toccante cortometraggio italiano che esplora il tema della bellezza attraverso gli occhi di una giovane donna. Inseguita dai canoni estetici irrealistici dove a causa di ciò, la protagonista si ritrova sempre più isolata.

Lavinia Andreini, regista e sceneggiatrice, affronta il tema con profondità, evidenziando come i canoni estetici influenzano la società moderna. La bellezza umana, spesso oscurata dalla ricerca della perfezione, diventa il fulcro della narrazione, invitando a una riflessione sulla nostra autentica natura. Con un team under 30, prevalentemente femminile, il cortometraggio è prodotto da Giovanni Ragusa, con la supervisione di Lorenzo Giannotti come executive producer. L’abilità di Lavinia Andreini, si unisce alla visione del direttore della fotografia Noa Boucquillon, al tocco musicale di Eros Bianchi e al talento degli attori, inclusa Barbara Di Roma nel ruolo principale. Gli sponsor: Taxifly Forte dei Marmi (main sponsor), l’Associazione Città a Matita di Rugiada Salom e la Palestra Ego Wellness Resort Lucca.

Dopo la partecipazione al “VS Oscar Qualifying Program 2023” per la selezione ufficiale agli Oscar 2024 nella categoria “Short Live Action”, il corto è stato presentato e premiato all’Italian Pavilion del Festival di Cannes 2024 durante la conferenza stampa del Social World Film Festival.

Durante la conferenza la regista Lavinia Andreini ha ricevuto dalle mani del direttore della Film Commission Regione Campania Maurizio Gemma il Golden Spike Award per aver vinto il contest Young Film Factory, che consiste nel realizzare un’opera in 72 ore durante il Social World Film Festival. Era presente anche l’attore Francesco Panarella, interprete nella serie tv “Mare Fuori”, il quale durante il suo intervento per il cortometraggio “Interference” che lo vede protagonista, ha nominato il corto “La ricerca della bellezza” sottolineando l’importanza della tematica, i social che influenzano le nostre vite.